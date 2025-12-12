27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске

2025, 12 декабря 16:21

27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В День Конституции Российской Федерации в Брянске прошла церемония вручения ключей от собственного жилья детям-сиротам. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, прокурор области Владимир Мосин, руководитель Следственного управления СК РФ по региону Алексей Кузьмичев, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Щеглов. Ключи от жилья в новом доме на 108 квартир по проспекту Московскому в Фокинском районе города Брянска получили 27 детей-сирот.

«Два года назад Гомельский домостроительный комбинат сдал первый многоэтажный дом по улице Строкина в старом аэропорту. В феврале этого года мы заложили символический первый камень в строительство этого дома и должны были сдать его в эксплуатацию в 2026 году, но сдали намного раньше. И построен он быстро, качественно и в очень короткие сроки!» – подчеркнул Александр Богомаз.

В 2025 году на приобретение квартир детям-сиротам в Брянской области выделили более 1,6 млрд рублей. На эти деньги купили 270 квартир и выдали 173 сертификата.