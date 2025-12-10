37 БпЛА уничтожили военные вечером и ночью над Брянской областью

37 БпЛА уничтожили военные вечером и ночью над Брянской областью. О происшествиях в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 9 декабря до утра 10 декабря Брянская область вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Военные Минобороны РФ заметили в небе над регионом 37 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.