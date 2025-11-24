Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мост через реку Уль в Севском районе отремонтировали за два года по нацпроекту

2025, 24 ноября 12:47
Мост через реку Уль в Севском районе капитально отремонтировали за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Севском районе завершился капитальный ремонт моста через реку Уль. Подрядной организацией ООО «Дорстрой 32» обновила 370 метров подходов к мосту и 65 метров самого сооружения. Работы длились два года. 

Специалисты полностью модернизировали мост. Балки пролётного строения заменили на новые, укрепили конструкцию и откосы. Рабочие уложили новое покрытие дороги. Также на мосту установили современное ограждение. 

Мост соединяет населённых пункты Севского и Суземского районов. Ремонт инженерного сооружения улучшил транспортную доступность и повысил безопасность движения. Ремонт начали делать по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», а завершили по проекту «Инфраструктура для жизни». 

