Мост через реку Уль в Севском районе отремонтировали за два года по нацпроекту

2025, 24 ноября 12:47

Мост через реку Уль в Севском районе капитально отремонтировали за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе завершился капитальный ремонт моста через реку Уль. Подрядной организацией ООО «Дорстрой 32» обновила 370 метров подходов к мосту и 65 метров самого сооружения. Работы длились два года.

Специалисты полностью модернизировали мост. Балки пролётного строения заменили на новые, укрепили конструкцию и откосы. Рабочие уложили новое покрытие дороги. Также на мосту установили современное ограждение.

Мост соединяет населённых пункты Севского и Суземского районов. Ремонт инженерного сооружения улучшил транспортную доступность и повысил безопасность движения. Ремонт начали делать по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», а завершили по проекту «Инфраструктура для жизни».