Спорт

Более двухсот самбистов поучаствовали во всероссийском турнире в Брянске

2025, 24 ноября 12:25
Более двухсот самбистов поучаствовали во всероссийском турнире в честь погибших сотрудников силовых структур в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В субботу, 22 ноября, во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошли всероссийские соревнования по самбо. Турнир посвящён сотрудникам силовых структур, погибшим при выполнении боевых заданий. Соревнования состоялись в 14-й раз.

Турнир открыл губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«Самбо сегодня занимаются более полутора тысяч человек, многие входят в национальную сборную страны. Этот вид спорта воспитывает настоящих защитников нашей страны, которые отдали свои жизни, чтобы сегодня молодые ребята жили, учились, развивались и в дальнейшем стали настоящими гражданами России. Поздравляю с открытием этих замечательных соревнований памяти наших земляков! Мира, добра, благополучия и победы, которую мы все ждем и которая обязательно будет!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

40 комплектов медали разыграли свыше двухсот юношей 12-14 лет. Спортсмены представили Калугу, Смоленск, Тулу, Ярославль, Орёл, Воронеж, Москву и Брянск.

