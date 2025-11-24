Брянские самбисты завоевали четыре медали на первенстве ЦФО

2025, 24 ноября 12:57

Брянские самбисты завоевали четыре медали на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко накануне завершилось первенство центрального федерального округа по самбо. В соревнованиях приняли участие 420 спортсменов из 18 регионов.

Золотую медаль завоевала воспитанница спортшколы по борьбе Брянска Анна Школа. Серебряным призёром стал самбист школы «Торпедо» Егор Антошин. Бронщовые медали завоевали спортсмены из Брянского района Данила Чепиков и Злата Храмченкова.