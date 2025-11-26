Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Обманувшего пенсионера из Брянска иностранца ждёт суд

2025, 26 ноября 13:21
Обманувшего пенсионера из Брянска иностранца ждёт суд
Источник фото

Иностранца, пытавшегося обманом похитить 520 тысяч рублей у пенсионера из Брянска, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушает 25-летний иностранец, проживавший в Москве. 

По версии следствия, в феврале 2025 года фигурант с соучастником позвонили 82-летнему жителю Брянска и проинформировали о подозрительных действия на банковском счету. Они предложили ему снять все деньги и передать курьеру, чтобы внести на якобы безопасный счёт. 

Пенсионер отдал 520 тысяч рублей водителю такси, который не знал о преступлении. Он должен был доставить деньги в Москву. По дороге автомобиль остановили сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли у таксиста деньги.

Уголовное дело в отношении второго злоумышленника выделено в отдельное производство.

Метки: ,

Читайте также

Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны
26 ноября 16:36
Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны
Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии
26 ноября 16:06
Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд
26 ноября 15:59
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13415) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1915) суд (1771) Александр Богомаз (1692) авария (1604) мчс (1415) коронавирус (1272) умвд (976)