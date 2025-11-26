Обманувшего пенсионера из Брянска иностранца ждёт суд

Иностранца, пытавшегося обманом похитить 520 тысяч рублей у пенсионера из Брянска, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушает 25-летний иностранец, проживавший в Москве.

По версии следствия, в феврале 2025 года фигурант с соучастником позвонили 82-летнему жителю Брянска и проинформировали о подозрительных действия на банковском счету. Они предложили ему снять все деньги и передать курьеру, чтобы внести на якобы безопасный счёт.

Пенсионер отдал 520 тысяч рублей водителю такси, который не знал о преступлении. Он должен был доставить деньги в Москву. По дороге автомобиль остановили сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли у таксиста деньги.

Уголовное дело в отношении второго злоумышленника выделено в отдельное производство.