Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Суды

Жительница Брянска осуждена за получение выплат на несуществующих детей

2025, 26 ноября 11:53
Жительница Брянска осуждена за получение выплат на несуществующих детей
Источник фото

Жительница Брянска осуждена за получение соцвыплат и маткапитала на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя жительница областного центра. 

В сентябре 2022 года фигурантка подала в органы соцзащиты фиктивные свидетельства о рождении детей для получения выплат, а также материнского капитала. Незаконно женщине выплатили свыше двух миллионов рублей.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Частично ущерб она возместила. Решение не вступило в законную силу.

Метки:

Читайте также

Суд обязал брянскую спортшколу заплатить получившей травму на площадке девочке
25 ноября 15:39
Суд обязал брянскую спортшколу заплатить получившей травму на площадке девочке
Суд ограничил свободу виновному в массовой аварии брянцу
24 ноября 16:33
Суд ограничил свободу виновному в массовой аварии брянцу
Брянец получил условный срок за девять срубленных деревьев
21 ноября 14:39
Брянец получил условный срок за девять срубленных деревьев

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13407) брянск (6649) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1969) уголовное дело (1914) суд (1771) Александр Богомаз (1689) авария (1604) мчс (1415) коронавирус (1272) умвд (976)