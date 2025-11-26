Жительница Брянска осуждена за получение выплат на несуществующих детей

2025, 26 ноября 11:53

Жительница Брянска осуждена за получение соцвыплат и маткапитала на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя жительница областного центра.

В сентябре 2022 года фигурантка подала в органы соцзащиты фиктивные свидетельства о рождении детей для получения выплат, а также материнского капитала. Незаконно женщине выплатили свыше двух миллионов рублей.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Частично ущерб она возместила. Решение не вступило в законную силу.