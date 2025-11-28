По горячим следам брянские полицейские задержали подозреваемого в краже из дома

2025, 28 ноября 15:51

По горячим следам брянские полицейские задержали подозреваемого в краже из дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 54-летняя жительница Володарского района областного центра. Из её дома пропало имущество стоимостью почти 100 тысяч рублей. Добычей вора стали строительные электроинструменты, ноутбук, тонометр, иконы, декоративные статуэтки, шоколадки, конфеты и другое вещи. Кража произошла днём пока женщины не было дома.

Оперативники отдела уголовного розыска за пару часов задержали подозреваемого в преступлении. 39-летний житель Фокинского района ранее уже был судим. Фигурант признался, что пытался найти золотые украшения.

Похищенное имущество правоохранители вернули владелице. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.