Почти полтора миллиона рублей похитили лжеэксперты у брянцев за неделю

2025, 16 декабря 12:45

Почти полтора миллиона рублей похитили лжеэксперты по инвестициям у четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он пообщался с якобы экспертом по инвестция и решил быстро заработать на вкладах. По совету незнакомца мужчина перевёл 655 тысяч рублей на указанные им счета. После получения денег собеседник исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей Брянской области. Они лишились 816 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничеств.