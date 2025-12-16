Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
«Правовой экзамен» прошёл в брянском парламенте в День Конституции РФ

2025, 16 декабря 14:41
«Правовой экзамен» прошёл в брянском парламенте в День Конституции РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

 

12 декабря в День Конституции Российской Федерации прошла межрегиональная акция «Тест на знание Конституции РФ «Правовой экзамен». К мероприятию присоединилась команда Молодежного парламента Брянской области и депутаты облдумы. 

Уровень правовой грамотности оценили представители «Молодой гвардии, заместитель председателя думы Владимир Пронин, депутаты Александр Постоялко, Евгений Вылцан, Игорь Сухачев, Вячеслав Губанов. Они ответили на 32 вопроса. Все получили персональные сертификаты с указанием набранных баллов.

