Жителя Брянска обвинили в убийстве соседа

2025, 27 ноября 09:44

Жителя Брянска обвинили в убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют жителя Бежицкого района города Брянска.

По версии правоохранителей, ночью 19 ноября 2025 года фигурант в своей комнате многоквартирного дома по улице Ульянова распивал спиртные напитки вместе с соседом. Мужчины поссорились. Хозяин жилища избил гостя. Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

Фигуранта суд заключил под стражу.