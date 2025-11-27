Жителя Брянска обвинили в убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют жителя Бежицкого района города Брянска.
По версии правоохранителей, ночью 19 ноября 2025 года фигурант в своей комнате многоквартирного дома по улице Ульянова распивал спиртные напитки вместе с соседом. Мужчины поссорились. Хозяин жилища избил гостя. Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.
Фигуранта суд заключил под стражу.