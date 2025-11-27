Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Жителя Брянска обвинили в убийстве соседа

2025, 27 ноября 09:44
Жителя Брянска обвинили в убийстве соседа
Источник фото

Жителя Брянска обвинили в убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют жителя Бежицкого района города Брянска.

По версии правоохранителей, ночью 19 ноября 2025 года фигурант в своей комнате многоквартирного дома по улице Ульянова распивал спиртные напитки вместе с соседом. Мужчины поссорились. Хозяин жилища избил гостя. Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

Фигуранта суд заключил под стражу.

Метки:

Читайте также

Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
27 ноября 12:55
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
27 ноября 12:46
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле
27 ноября 12:17
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13429) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1916) суд (1771) Александр Богомаз (1696) авария (1604) мчс (1417) коронавирус (1272) умвд (979)