Хищение свыше 1300 литров топлива раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию Брянского района обратился руководитель организации, специализирующейся на грузовых перевозках. С предприятия пропало топливо на 86 тысяч рублей.
Правоохранители установили подозреваемого. По версии следствия, свыше 1300 литров бензина слил работающий в фирме водитель.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».