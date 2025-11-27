Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Хищение свыше 1300 литров топлива раскрыли брянские полицейские

2025, 27 ноября 09:04
Хищение свыше 1300 литров топлива раскрыли брянские полицейские
Хищение свыше 1300 литров топлива раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию Брянского района обратился руководитель организации, специализирующейся на грузовых перевозках. С предприятия пропало топливо на 86 тысяч рублей.  

Правоохранители установили подозреваемого. По версии следствия, свыше 1300 литров бензина слил работающий в фирме водитель. 

Стражи порядка устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

