Курьера мошенников ждёт суд за обман четырёх брянских пенсионерок

2026, 23 сентября 14:24

Курьера мошенников ждёт суд за обман четырёх брянских пенсионерок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Сельцовский городской суд. Приговор выслушает 23-летняя жительница Смоленской области

По версии правоохранителей, девушка вступила в преступный сговор с дистанционными мошенниками. В августе и сентябре 2025 года злоумышленники обманули четырёх пожилых жительниц Брянской области. Они информировали пенсионерок о якобы использования их счетов для финансирования вооруженных сил Украины, а затем убеждали заплатить за непривлечение к уголовной ответственности.

Фигурантка выполняла роль курьера. Она забрала у женщин свыше 2,9 млн рублей и перевела на указанные сообщниками счета.