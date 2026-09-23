Почти пять километров трассы «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец
в Новозыбковском округе обновили на нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Новозыбковском городском округе завершился капитальный ремонт трассы «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец. 4,7 километра дороги в порядок привела подрядная организация АО «Брянскавтодор».
Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Обочины укрепили щебнем и песком. Также рабочие обновили остановки общественного транспорта.
В завершении ремонта подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».