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ЖКХ

Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе обновили на нацпроекту

2026, 23 сентября 14:14
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе обновили на нацпроекту
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Почти пять километров трассы «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец

в Новозыбковском округе обновили на нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Новозыбковском городском округе завершился капитальный ремонт трассы «Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец. 4,7 километра дороги в порядок привела подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и  уложили новое асфальтобетонное покрытие. Обочины укрепили щебнем и песком. Также рабочие обновили остановки общественного транспорта. 

В завершении ремонта подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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