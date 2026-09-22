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Замгубернатора Брянской области получила памятный знак Минфин России

2026, 22 сентября 10:23
Замгубернатора Брянской области получила памятный знак Минфин России
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Замгубернатора Брянской области получила памятный знак Минфин России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Центральном выставочном зале «Манеж» накануне прошёл XI Московский финансовый форум. Спикеры в рамках мероптий обсудят экономическую политику и устойчивость финансовой системы страны.

В панельной сессии «Развитие регионов и бюджетная устойчивость: как найти баланс?» приняла участие заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. Минфин России отметил её вклад в развитие системы государственных финансов. Её вручили памятный знак и диплом.

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