Замгубернатора Брянской области получила памятный знак Минфин России

2026, 22 сентября 10:23

Замгубернатора Брянской области получила памятный знак Минфин России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Центральном выставочном зале «Манеж» накануне прошёл XI Московский финансовый форум. Спикеры в рамках мероптий обсудят экономическую политику и устойчивость финансовой системы страны.

В панельной сессии «Развитие регионов и бюджетная устойчивость: как найти баланс?» приняла участие заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. Минфин России отметил её вклад в развитие системы государственных финансов. Её вручили памятный знак и диплом.