Легковушка и мопед столкнулись на перекрёстке в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 октября в посёлке Бытошь Дятьковского района.

Около дома № 58 по улице Ленина 19-летний молодой человек за рулём автомобиля Nissan Primera при проезде перекрёстка не уступил дорогу мопеду Jaguar. При столкновении травмы получил 46-летний водитель двухколёсного транспорта. Мужчину госпитализировали.

У обоих участников ДТП не оказалась права управления транспортом. Инспекторы составили на них административные материалы.