Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Карачевском районе

2026, 26 августа 10:55

Пожилая пассажирка пострадала при столкновении легковушки с грузовиком на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 25 августа на 76-м километре автомобильной дороги «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 41-летний мужчина за рулём автомобиля LADA Vesta при развороте на нерегулируемом перекрёстке столкнулся с Mercedes-Benz с полуприцепом. 49-летний водитель грузовика ехал прямо.

72-летняя пассажирка легковушки получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.