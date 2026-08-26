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Криминал

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Карачевском районе

2026, 26 августа 10:55
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Карачевском районе
Источник фото

Пожилая пассажирка пострадала при столкновении легковушки с грузовиком на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 25 августа на 76-м километре автомобильной дороги «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 41-летний мужчина за рулём автомобиля LADA Vesta при развороте на нерегулируемом перекрёстке столкнулся с Mercedes-Benz с полуприцепом. 49-летний водитель грузовика ехал прямо.

72-летняя пассажирка легковушки получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются правоохранители.

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