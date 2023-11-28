Легковушка сбила женщину на переходе на брянской трассе
Женщина попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 57 км автодороги А240 «Брянск-Новозыбков граница с республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 49-летний водитель на Lada 211140 сбил 47-летнюю женщину-пешехода. Она шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины, а также сломала ногу. Пострадавшую отвезли в больницу.
Инспекторы выяснили, что на легковушке установлены зимние шины с разным рисунком протектора. Полиция проводит проверку по факту аварии.
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