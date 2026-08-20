Полицейские за сутки задержали двух грабителей в Брянске

2026, 20 августа 12:48

Полицейские за сутки задержали двух грабителей, напавших на пенсионера в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть отдела полиции поступила информации о нападении на пенсионера во дворе дома по улице Белорусской в Фокинском районе Брянска. Правоохранители выяснили, что двое злоумышленников ограбили потерпевшего, который был в нетрезвом состоянии. С похищенной банковской карты они потратили более 7000 тысяч рублей, купив спиртное, продукты и букет цветов.

В течение суток оперативники уголовного розыска задержали подозреваемый. 23-летний и 49-летний жители областного центра не раз уже были судимы.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантов суд отправил в СИЗО.