Легковушка упала в кювет в Карачевском районе

Легковушка съехала в кювет и перевернулась на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

22 апреля в Карачевском районе произошла авария. 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-211540». Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Молодой водитель получил травмы. Его госпитализировали.

Несмотря на небольшой стаж вождения, молодой человек не раз нарушал правила дорожного движения, а также не оплатил административные штрафы. Инспекторы составили на него еще два протокола.