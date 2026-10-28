Брянский колледж искусств отметил юбилей концертом и дефиле традиционных костюмов

2026, 28 октября 14:32

Отделение социально-культурной деятельности Брянского колледжа искусств отметило юбилей концертом и дефиле традиционных костюмов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

26 октября в Брянском областном колледже искусств прошли праздничные мероприя. Отделение социально-культурной деятельности и заочного обучения отметило 65-летний юбилей.

В честь праздника был реализован проект «Школа мастеров». В его рамках состоялись мастер-классы, творческие встречи и концертные программы.

Кроме того, колледж искусств посетила собирательница фольклорных костюмов, выпускница колледжа и участница Казачьего русского хора из Москвы Наталья Николаева. Она представила «Дефиле традиционных брянских костюмов». Также со сцены прозвучали брянские календарные и семейно-бытовые песни, казачьи напевы в исполнении артистов Брянского Казачьего хора, студентов и преподавателей колледжа искусств. Завершился праздник концертом «Любовь! Вдохновение! Жизнь!».