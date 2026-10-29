Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Бюджет не заходит в чужой двор: как жильцам вернуть площадку

2026, 29 октября 11:56
Бюджет не заходит в чужой двор: как жильцам вернуть площадку
Источник фото

Тем, кто устал от ржавых турников под окнами, стоит знать: путь к новой площадке существует и выглядит вполне конкретно.

Начинается он с общего собрания собственников, где принимают решение установить оборудование, включить его в состав общего имущества и определить источник финансирования. Дальше стоит проработать участие в программе благоустройства: районные администрации помогают подобрать типовой проект, разобраться в технических требованиях и пройти этапы подачи заявки. Жители при этом не остаются наблюдателями — они контролируют работы и участвуют в приёмке результата.

Именно так появился двор на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького с теннисным кортом, баскетбольным оборудованием, лавочками и ограждением, который теперь принадлежит собственникам дома № 23 и обслуживается управляющей компанией.

Если же брать на себя обязательства по содержанию никто не готов, остаётся вариант общественных пространств: в каждом районе Брянска есть игровые и спортивные зоны, доступные всем горожанам. И ещё одно обстоятельство, о котором напоминает сайт АиФ-Брянск: аварийное оборудование без ответственного лица по письму Минстроя от 28 сентября 2023 года демонтируют, поэтому лучше, чтобы к этому моменту у двора уже был план на будущее.

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!»
29 октября 12:31
Брянские спортсмены завоевали три награды на форуме «Динамо — путь к успеху!»
Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах на 36 тысяч рублей
29 октября 11:29
Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах на 36 тысяч рублей
Брянский студент стал призёром международного конкурса «БИОТ АРТ»
29 октября 10:50
Брянский студент стал призёром международного конкурса «БИОТ АРТ»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17009) брянск (7283) ДТП (2910) ГИБДД (2486) прокуратура (2225) уголовное дело (2163) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1760) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1185)