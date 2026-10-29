Бюджет не заходит в чужой двор: как жильцам вернуть площадку

2026, 29 октября 11:56

Тем, кто устал от ржавых турников под окнами, стоит знать: путь к новой площадке существует и выглядит вполне конкретно.

Начинается он с общего собрания собственников, где принимают решение установить оборудование, включить его в состав общего имущества и определить источник финансирования. Дальше стоит проработать участие в программе благоустройства: районные администрации помогают подобрать типовой проект, разобраться в технических требованиях и пройти этапы подачи заявки. Жители при этом не остаются наблюдателями — они контролируют работы и участвуют в приёмке результата.

Именно так появился двор на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького с теннисным кортом, баскетбольным оборудованием, лавочками и ограждением, который теперь принадлежит собственникам дома № 23 и обслуживается управляющей компанией.

Если же брать на себя обязательства по содержанию никто не готов, остаётся вариант общественных пространств: в каждом районе Брянска есть игровые и спортивные зоны, доступные всем горожанам. И ещё одно обстоятельство, о котором напоминает сайт АиФ-Брянск: аварийное оборудование без ответственного лица по письму Минстроя от 28 сентября 2023 года демонтируют, поэтому лучше, чтобы к этому моменту у двора уже был план на будущее.