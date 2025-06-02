Легковушка врезалась в фуру на брянской трассе в Мглинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

31 мая в Мглинском районе на 38-м километре автодороги регионального значения «Брянск, Новозыбков, Мглин» произошла авария. 22-летний водитель за рулём Nissan Almera выбрал небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика Volvo FH с полуприцепом. 48-летний водитель фуры начал поворачивать налево. В этот момент транспортные средства столкнулись.

Водитель легкового автомобиля получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту аварии.