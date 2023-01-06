Лжебанкиры обманули 10 брянцев
В последнюю неделю минувшего года лжебанкиры обобрали десять жителей Брянской области. Об этом рассказали в региональном УМВД.
На прошлой неделе жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 25 жителей региона. !0 из них попались на удочку лжебанкиров. Неизвестные представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях с картами. Также злоумышленники предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет.
Жертвы сами сообщали конфиденциальные данные , в том числе код для подтверждения операции. В результате со счетов 10 потерпевших пропали 6 073 000 рублей.
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