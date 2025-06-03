Лжебанкиры обманули 16 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили почти 11 млн рублей у 16 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой в полицию Брянской области обратились 35 жертв дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 15 593 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Жертв они информировали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Некоторым брянцам лжебанкиры предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Злоумышленники выманили у 16 потерпевших 10 946 000 рублей.