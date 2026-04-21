Лжебанкиры похитили у брянцев более 10 млн рублей на прошлой неделе

2026, 21 апреля 15:31

Лжебанкиры похитили у брянцев более 10 млн рублей на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе 25 брянцев стали жертвами дистанционных мошенников. Один житель Советского района Брянска смог вовремя распознать обманщиков и сохранил сбережения. Остальные потерпевшие лишились 11 806 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действия со счетами и картами. Потерпевшие передавали конфиденциальные данные незнакомцам. А некоторые переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт. Всего лжебанкиры похитили со счетов десяти потерпевших 10 138 000 рублей.

Полицейские проводят проверку по факту мошенничеств.