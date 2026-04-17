Брянские следователи направили гуманитарную помощь военнослужащим

2026, 17 апреля 12:47

Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области активно поддерживает военнослужащих, охраняющих государственную границу в ходе специальной операции. Очередную партию гуманитарной помощи собрали правоохранители. Через Общероссийский народный фронт Брянской области они передали в одну из войсковых частей средства связи, энергообеспечения и специальное оборудование, для обеспечения связи, передачи данных и автономного питания техники в полевых условиях.