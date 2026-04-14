Молодой житель Клинцов лишился автомобиля за повторное нетрезвое вождение

2026, 14 апреля 18:02

Молодой житель Клинцов лишился автомобиля за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Клинцы рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На скамье подсудимых оказался 19-летний местный житель.

1 февраля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля «ВАЗ 21104» на проспекте Ленина в Клинцах остановили сотрудники ГИБДД. Парень был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав. Автомобиль конфискован и обращен в доход государства. Решение не вступило в законную силу.