Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Молодой житель Клинцов лишился автомобиля за повторное нетрезвое вождение

2026, 14 апреля 18:02
Молодой житель Клинцов лишился автомобиля за повторное нетрезвое вождение
Источник фото

Молодой житель Клинцов лишился автомобиля за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд в городе Клинцы рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На скамье подсудимых оказался 19-летний местный житель.

1 февраля 2026 года фигуранта за рулём автомобиля «ВАЗ 21104» на проспекте Ленина в Клинцах остановили сотрудники ГИБДД. Парень был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав. Автомобиль конфискован и обращен в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14831) брянск (6907) ДТП (2719) ГИБДД (2263) прокуратура (2083) уголовное дело (2035) Александр Богомаз (1953) суд (1788) авария (1647) мчс (1521) коронавирус (1272) умвд (1059)