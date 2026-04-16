Акция «Бессмертный полк» в Брянске пройдёт в онлайн-режиме

2026, 16 апреля 08:09

Акция «Бессмертный полк» в Брянске пройдёт в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. К 9 Мая улицы Брянска украсят праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, «кострами» из флагов и световыми элементами.

В преддверии праздника в порядок приведут 56 памятников и обелисков воинской славы. Этим займутся сотрудники дорожного управления вместе с организациями, взявшими шефство над мемориалами, волонтёрами, студентами и школьниками.

1 мая парки города откроют летний сезон праздничными мероприятиями «Весенняя палитра мая». А с 1 по 9 мая все учреждения культуры Брянска проведут ко Дню Победы кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. А в городских библиотеках состоится «Диктант Победы».

5 мая до стоянки партизанского отряда имени А.И. Виноградова пройдёт велопробег. Он завершится акцией «Под знаменем Победы». В рамках акции «Марафон Победы» состоятся чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления по различным видам спорта. Также во всех районах проведут региональный этап Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». С 3 по 8 мая представители районных администраций и волонтёры навестят ветеранов войны, проведут акции «Ветеран живет рядом», «Поздравление ветеранов на дому» и «Помоги ветерану».

9 мая на воинских мемориалах пройдут митинги и церемонии возложения цветов. Праздничные программы состоятся в парках и домах культуры. Массовых многотысячных мероприятий в Брянске не будет, а акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме.