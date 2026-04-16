Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Акция «Бессмертный полк» в Брянске пройдёт в онлайн-режиме

2026, 16 апреля 08:09
Источник фото

Акция «Бессмертный полк» в Брянске пройдёт в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. К 9 Мая улицы Брянска украсят праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, «кострами» из флагов и световыми элементами.

В преддверии праздника в порядок приведут 56 памятников и обелисков воинской славы. Этим займутся сотрудники дорожного управления вместе с организациями, взявшими шефство над мемориалами, волонтёрами, студентами и школьниками. 

1 мая парки города откроют летний сезон праздничными мероприятиями «Весенняя палитра мая». А с 1 по 9 мая все учреждения культуры Брянска проведут ко Дню Победы кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. А в городских библиотеках состоится «Диктант Победы».

5 мая до стоянки партизанского отряда имени А.И. Виноградова пройдёт велопробег. Он завершится акцией «Под знаменем Победы». В рамках акции «Марафон Победы» состоятся чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления по различным видам спорта. Также во всех районах проведут региональный этап Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». С 3 по 8 мая представители районных администраций и волонтёры навестят ветеранов войны, проведут акции «Ветеран живет рядом», «Поздравление ветеранов на дому» и «Помоги ветерану». 

9 мая на воинских мемориалах пройдут митинги и церемонии возложения цветов. Праздничные программы состоятся в парках и домах культуры. Массовых многотысячных мероприятий в Брянске не будет, а акция «Бессмертный полк» состоится в онлайн-режиме.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14858) брянск (6913) ДТП (2721) ГИБДД (2265) прокуратура (2084) уголовное дело (2036) Александр Богомаз (1954) суд (1789) авария (1647) мчс (1523) коронавирус (1272) умвд (1059)