Город32

Лжебанкиры похитили более 10 млн у брянцев

2023, 23 января 16:39 Происшествия
Лжебанкиры похитили более 10 млн у брянцев
Источник фото

За неделю лжебанкиры обобрали жителей Брянской области на 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

На прошлой неделе в брянскую полицию поступило 44 сообщения от жертв мошенников. Потерпевшие лишились  13 781 000 рублей.

Больше половины пострадали от лжебанкиров. Злоумышленники представлялись работниками кредитных организаций и сообщали о подозрительных действиях со счетами. Некоторым потерпевшим предлагали взять кредит или получить бонусы.

Таким способом со счетов 25 потерпевших пропали 10 396 000 рублей.

Читайте также
Главу брянского поселка оштрафовали на шесть тысяч рублей
23 января 11:53
Главу брянского поселка оштрафовали на шесть тысяч рублей
Брянца ждёт суд за торговлю контрафактными сигаретами
23 января 10:01
Брянца ждёт суд за торговлю контрафактными сигаретами
Брянские следователи предупреждают о мошенниках
22 января 13:42
Брянские следователи предупреждают о мошенниках
Инспекторы ДПС в Унече задержали похитителя велосипеда
22 января 13:22
Инспекторы ДПС в Унече задержали похитителя велосипеда

Новости регионов

23.01.2023 15:11
На 11% снизилось число несчастных случаев на смоленской железной дороге
Благодаря профилактической работе, проводимой сотрудниками МЖД в 2022 году, количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта в Смоленской области снизилось на 11% по сравнению с 2021 годом, с 19 до 17 случаев. Также в прошлом году в 2 раза уменьшилось количество происшествий с несовершеннолетними (с 2 до 1 случая). Тем не менее, вопрос
18.01.2023 17:03
Смоленские железнодорожники напомнили водителям о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями местной администрации и ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейд безопасности организован в рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на столичной магистрали с 18 по 27 января. В ходе акции специалисты МЖД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила
18.01.2023 12:55
Дорожная карта
Как убирают улицы и проезды в Смоленске? С 1 января этого года полномочия по ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Смоленска перешли на уровень администрации области. Напомним, что решение о передаче этих полномочий было принято весной 2022 года по инициативе губернатора Алексея Островского. После новогодних праздников в администрации области обсудили первые итоги этой работы. Совещание
18.01.2023 12:54
Учительский актив
Как привлечь молодежь в педагогику и в целом молодых специалистов к работе на селе? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи, которую губернатор Алексей Островский провел с представителями регионального педагогического сообщества. В их числе были участники программ целевого обучения и федеральной программы «Земский учитель», нацеленной на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую
18.01.2023 12:51
Для полевых условий
В Смоленской области запущено производство полевых кухонь, которые сегодня используются нашими военнослужащими в зоне СВО. Такое направление успешно освоил  Сафоновский завод «Гидрометприбор» — предприятие входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. На прошлой неделе завод посетил и ознакомился с производством губернатор Алексей Островский. Напомним, что предприятие специализируется на выпуске гидрометеорологического оборудования и приборов контроля

Актуальные темы

Происшествия
Бухгалтера из Жуковки подозревают в хищении 4 млн рублей
Происшествия
Пропавшую в Брянске женщину нашли погибшей
Лента новостей
Ракеты над Унечским районом отразили ПВО
Разное
Главу брянского поселка оштрафовали на шесть тысяч рублей
Лента новостей
11 дворов планирую благоустроить в Брянске

Новости партнёров

О недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации
О недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы о разъяснении некоторых положений Федерального закона «О защите конкуренции»  о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации.

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Брянские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в 2023 году
Брянские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в 2023 году

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД в 2023 году.

Игорь Маковский: брянские энергетики реализуют крупные инфраструктурные проекты и обеспечивают надёжное электроснабжение региона
Игорь Маковский: брянские энергетики реализуют крупные инфраструктурные проекты и обеспечивают надёжное электроснабжение региона

Напомним, в рамках рабочей поездки в Брянскую область Игорь Маковский провел рабочую встречу с губернатором Александром Богомазом, а также проверил работу Климовского района электрических сетей «Брянскэнерго».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.