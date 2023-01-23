Лжебанкиры похитили более 10 млн у брянцев

Больше половины пострадали от лжебанкиров. Злоумышленники представлялись работниками кредитных организаций и сообщали о подозрительных действиях со счетами. Некоторым потерпевшим предлагали взять кредит или получить бонусы.

За неделю лжебанкиры обобрали жителей Брянской области на 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На 11% снизилось число несчастных случаев на смоленской железной дороге Благодаря профилактической работе, проводимой сотрудниками МЖД в 2022 году, количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта в Смоленской области снизилось на 11% по сравнению с 2021 годом, с 19 до 17 случаев. Также в прошлом году в 2 раза уменьшилось количество происшествий с несовершеннолетними (с 2 до 1 случая). Тем не менее, вопрос

Смоленские железнодорожники напомнили водителям о последствиях нарушения ПДД на переездах Сегодня на переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями местной администрации и ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейд безопасности организован в рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на столичной магистрали с 18 по 27 января. В ходе акции специалисты МЖД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила

Дорожная карта Как убирают улицы и проезды в Смоленске? С 1 января этого года полномочия по ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Смоленска перешли на уровень администрации области. Напомним, что решение о передаче этих полномочий было принято весной 2022 года по инициативе губернатора Алексея Островского. После новогодних праздников в администрации области обсудили первые итоги этой работы. Совещание

Учительский актив Как привлечь молодежь в педагогику и в целом молодых специалистов к работе на селе? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи, которую губернатор Алексей Островский провел с представителями регионального педагогического сообщества. В их числе были участники программ целевого обучения и федеральной программы «Земский учитель», нацеленной на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую