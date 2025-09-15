Лжебанкиры похитили почти семь миллионов рублей у брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили почти семь миллионов рублей у 10 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 18 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 8 765 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды из смс-сообщений. Некоторые потерпевшие сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счёт. Всего лжебанкиры похитили со счетов десяти потерпевших 6 720 000 рублей.