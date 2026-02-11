Машина столкнулась с гужевой повозкой на трассе в Брянском районе накануне

2026, 11 февраля 10:24

Машина столкнулась с гужевой повозкой на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 10-м км автомобильной дороги «Брянск — Дятьково — граница Калужской области» в Брянском районе 10 февраля произошла авария. 53-летний мужчина за рулём автомобиля «УАЗ Patriot» не учел безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди гужевую повозку.

29-летний водитель и 36-летняя пассажирка гужевой повозки получили травмы. Их доставили в больницу. На автомобилиста инспекторы составили административный материал.