ДТП

2026, 11 февраля 10:24
Машина столкнулась с гужевой повозкой на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

На 10-м км автомобильной дороги «Брянск — Дятьково — граница Калужской области» в Брянском районе 10 февраля произошла авария. 53-летний мужчина за рулём автомобиля «УАЗ Patriot» не учел безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди гужевую повозку. 

29-летний водитель и 36-летняя пассажирка гужевой повозки получили травмы. Их доставили в больницу. На автомобилиста инспекторы составили административный материал. 

