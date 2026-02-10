Жителя Белых Берегов ждёт суд за передачу своей банковской карты мошенникам

2026, 10 февраля 15:04

Жителя Белых Берегов ждёт суд за передачу своей банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело о передаче банковской карты для осуществления неправомерных операций рассмотрит Фокинский районный суд города Брянска. В преступлении обвинили 19-летнего жителя посёлка Белые Берега.

По версии правоохранителей, в июле 2025 года фигиурант отдал свою банковскую карту 19-летнему знакомому. За это он получил 20 тысяч рублей. Впоследствии через карту были обналичены деньги, похищенные мошенниками у жителя Курска.

Обвиняемый признался, что хотел заработать на продаже карты. Ему грозит до трёх лет колонии.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.