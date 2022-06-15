Лжебанкиры похитили у брянцев почти три миллиона рублей

Потерпевшие сами выдавали конфиденциальные данные.

На прошлой неделе лжебанкиры похитили у жителей Брянской области почти три млн рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД,

Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных списаниях с карт, ошибочных переводах и блокировке счетов. Некоторым жителям предлагали кредит на выгодных условиях и рассказывали о начислении бонусов. Потерпевшие, введённые в заблуждение, сами выдавали данные своих карт и код для подтверждения операции.

За неделю со счетов 12 потерпевших пропали 2 811 500 рублей. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.