Лжеэксперты по инвестиция похитили почти 700 тысяч рублей у брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Фокинского района Брянска. Он пообщался с «экспертом» по быстрому заработку и решил инвестировать свои сбережения. 540 тысяч рублей мужчина перевёл на указанные незнакомцем счета. После получения денег мнимый эксперт пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей Брянской области. Они лишились 148 тысяч рублей. По фактам мошенничества полицейские возбудили уголовные дела.