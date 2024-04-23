Лжеэксперты по инвестициям обманули пятерых брянцев за неделю

Лжеэксперты по инвестициям похитили более трёх миллионов рублей у пятерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Мужчина пообщался с «экспертом» по инвестициям и решил быстро заработать. 1 400 000 рублей он перевёл на указанные неизвестным банковские счета. После этого лжеэксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей областного центра. Они лишились 1 809 000 рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства всех происшествий.