Лжеоператоры сотовой связи обманули шесть брянцев за неделю

Лжеоператоры сотовой связи похитили более двух миллионов рублей у шести брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе сразу шесть жителей Брянской области стали жертвами лжеператоров сотовой связи. Мошенники сообщали о необходимости заменить якобы устаревшую сим-карту или продлить договор на предоставление услуг связи. Злоумышленники получили доступ к счетам потерпевших. Брянцы лишились 2 069 000 рублей.