Лжеоператоры сотовой связи обманули трёх брянцев за неделю

Лжеоператоры сотовой связи похитили более полутора миллиона рублей у трёх брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сразу трое жителей Брянской области на прошлой неделе стали жертвами лжеоператоры сотовой связи. Злоумышленники представлялись работниками компаний. Они сообщали о необходимости заменить якобы устаревшую сим-карту или продлить срок действия договора.

Мошенники во время разговора получили доступ к счетам жертв. Потерпевшие лишились 1 644 000 рублей.