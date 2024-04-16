Лжеоператоры сотовой связи отобрали пятерых брянцев

На прошлой неделе лжеоператоры сотовой связи похитили у пятерых Брянцев более трёх млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жертвами лжеоператоров сотовых компаний на минувшей неделе стали сразу пять жителей Брянской области. Все они получили звонки якобы от менеджеров сотовых компаний. Злоумышленники сообщили о необходимости заменить старую сим-карту или продлить договор на услуги связи. В разговоре мошенники получали доступ к счетам потеревоих и сняои оттуда все деньги.

Пятеро жителей лишились 1 965 000, 966 000, 670 000, 600 000 и 264 000 рублей.