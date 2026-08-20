На трассе «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» стартовал ремонт

2026, 20 августа 08:09

Часть трассы «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» перекроют для автомобилей из-за ремонта. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

18 августа на автомобильной дороге А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» стартовал капитальный ремонт. Верхний слой асфальтобетона заменят на участке с 5-го по 9-й километр. Работы продлятся до 30 ноября 2027 года.

Ремонт проводят в ночное время. В это время движение транспортных средств организовано по одной полосе. Автомобилистам в ведомстве порекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами:

– 138-й км автомобильной дороги Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск» — «Обход г. Брянска» с 31-го по 20-й км — 10-й км автомобильной дороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь»;

– «Кольцо Мясокомбината г. Брянска» — автомобильная дорога М-3 «Украина», подъезд к г. Брянску, со 116-го по 114-й км — «Обход г. Брянска» с 0-го по 20-й км — 10-й км автомобильной дороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь»;

– улица Белорусская г. Брянска — «Обход г. Брянска» с 15-го по 20-й км — 10-й км автомобильной дороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь».