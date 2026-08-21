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Криминал

Кражу форели на 6000 рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские

2026, 21 августа 13:52
Кражу форели на 6000 рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Источник фото

Кражу форели на 6000 рублей  из магазина в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

 

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания, расположенного в Бежицком районе Брянска. Из торговой точки пропали 13 фасованных кусков слабосоленой форели. Ущерб превысил 6000 рублей.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен  36-летий мужчина. Ранее он уже был судим. Злоумышленник пояснил, что успел продать похищенное и потратить вырученные деньги.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража». Подозреваемый находится под арестом.

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