Мальчик попал в больницу после аварии на брянской трассе

12-летний мальчик получил травмы и попал в больницу после ДТП на трассе в Брянской районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 46 километре автодороги «Северо-западный обход г. Брянска». По предварительной информации, 32-летняя женщина не справилась с управлением Chevrolet Lanos. Легковушка выехала на встречную полосу движения и врезалась в BMW.

При столкновении травмы получил 12-летний пассажир из Chevrolet. Мальчика доставили в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку.