Маршрутчик в пробке атаковал машину семьи с ребенком в Брянске

Пострадавший водитель ищет очевидцев.

Житель Брянска Сергей Михайлов рассказал об агрессивном поведении водителя маршрутного такси № 35.

По его словам, 18 марта около полудня у ТЦ «Куб» по улице Авиационной в Советском районе его Kia Soul, в которой также находились жена и полуторагодовалый ребенок, догнал водитель 35-й маршрутки.

Оказавшись в пробке у светофора на пересечении Авиационной и улицы Романа Брянского, маршрутчик внезапно бросил какой-то предмет в легковую иномарку.

«Удар был настолько сильный, что проснулся ребенок», – сообщил Сергей Михайлов в соцсетях.

Автомобилист остановил машину и вызвал полицейских. По его словам, повреждена водительская дверь его машины.

Он просит откликнуться очевидцев происшествия, обещая достойное вознаграждение.