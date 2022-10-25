Между Злынкой и Новозыбковом подорвали железную дорогу

На перегоне между Новозыбковом и Злынкой прогремел взрыв на железной дороге.

Как сообщает в Телеграм губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате подрыва были повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. Вскоре после взрыва к работе приступили оперативные и экстренные службы.

В брянских сообществах соцсетей и каналах в Телеграм сообщается также о втором подозрительном хлопке около железнодорожных путей в Новозыбкове в районе маслозавода и поврежденных железнодорожных путеях. О двух взрывах с интервалом в полчаса, первый из которых прозвучал в 20:05, пишет со ссылкой на очевидцев интернет-издание Readovka. Но с оговоркой, что непонятно, связаны ли они с железной дорогой и что официального подтверждения нет.

Официально пока поступило сообщение только об одном взрыве.

Фото из Телеграм-канала «Подслушано Брянск».