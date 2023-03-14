Микроавтобус врезался в столб в Брянском районе

Микроавтобус врезался в электроопору на объездной дороге в Брянском районе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 21 км автодороги «обход г. Брянска» от автодороги Р-120 в Брянском районе. 39-летний водитель на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito врезался в мачту электроопоры.

Автомобилист и его 34-летний пассажир получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что мужчине не были пристегнуты ремнями безопасности.