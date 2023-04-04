Миномётную мину обезвредили спасатели в Брянске

В спасательно ведомство сообщили о том, что на придомовой территории по проспекту Станке Димитрова в городе Брянске обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на вызов специалисты группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра изъяли минометную мину 81 мм. Опасную находку уничтожили.

Брянские спасатели обезвредили старую миномётную мину, найденную около дома в областном центре. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Более 15 км пути отремонтируют железнодорожники в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании в 2023 году На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Смоленской области планируется капитально отремонтировать 15,6 км пути. Наиболее протяженные участки: перегон Уваровка – Гагарин (10 км), на станциях Вязьма (1,7 км), Новодугинская (1,05 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью 2,8 км). Кроме того, железнодорожники уложат 17 стрелочных

Железнодорожники усилили работу по предупреждению детского травматизма в период школьных каникул В период школьных каникул на Московской железной дороге проводится профилактическая акция «Безопасность». Она направлена на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры. Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. Специалисты

Зарифмованный город Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске. В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со