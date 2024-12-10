Молодая девушка получила травмы в ДТП в Брянске

Молодая девушка получила травмы при столкновении двух иномарок в Брянске . О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Советском районе Брянска в районе дома 65 по улице Красноармейская произошло ДТП. 69-летний водитель на автомобиле Toyota RAV4 при перестроении не уступил дорогу автомобилю KIA Spectra. 21-летний мужчина ехал прямо в крайней левой полосе.

При столкновении машин 18-летняя пассажирка KIA Spectra получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.