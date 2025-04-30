Молодого брянца ждёт суд за гибель пешехода в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. В преступлении обвинили 22-летнего брянца.

По версии следствия, вечером 21 февраля на улице Октябрьской в Сураже фигурант за рулём автомобиля «Лада Приора» переехал лежащего на дороге 47-летнего мужчину. Пешеход умер от полученных травм.

Водитель мог своевременно затормозить, но отвлёкся и не заметил препятствие.