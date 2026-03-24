Молодой брянец получил условное наказание за кражу денег у коллеги

2026, 24 марта 09:18

Молодой брянец получил условное наказание за кражу денег у коллеги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже денег с банковского счёта рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал 21-летний житель Стародубского района.

В декабре 2024 года мужчина работал в Москве. Он получил доступ к телефону сослуживца. Изменив пароль в банковском приложении, фигурант перевёл на свой счет более 45 тысяч рублей.

Подсудимый возместил причиненный ущерб в ходе следствия. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.