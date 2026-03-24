Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

2026, 24 марта 09:18
Источник фото

Молодой брянец получил условное наказание за кражу денег у коллеги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже денег с банковского счёта рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал 21-летний житель Стародубского района.

В декабре 2024 года мужчина работал в Москве. Он получил доступ к телефону сослуживца. Изменив пароль в банковском приложении, фигурант перевёл на свой счет более 45 тысяч рублей.

Подсудимый возместил причиненный ущерб в ходе следствия. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14584) брянск (6865) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2060) уголовное дело (2022) Александр Богомаз (1915) суд (1786) авария (1647) мчс (1508) коронавирус (1272) умвд (1049)