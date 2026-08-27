Молодой дроппер получил условный срок в Брянске

2026, 27 августа 11:35

Молодой дроппер получил условный срок в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей. На скамье подсудимых оказался 18-летний житель Бежицкого района областного центра.

В декабре 2025 года молодой человек за 500 рублей передал свою банковскую карту неизвестному. Впоследствии средство платежей использовали мошенники для неправомерных операций.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оштрафовал на 100 тысяч рублей. В доход государства конфискованы 500 рублей, полученные парнем в качестве вознаграждения. Решение не вступило в законную силу.