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Молодой дроппер получил условный срок в Брянске

2026, 27 августа 11:35
Молодой дроппер получил условный срок в Брянске
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Молодой дроппер получил условный срок в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей.  На скамье подсудимых оказался 18-летний житель Бежицкого района областного центра. 

В декабре 2025 года молодой человек за 500 рублей передал свою банковскую карту неизвестному. Впоследствии средство платежей использовали мошенники для неправомерных операций.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и оштрафовал на 100 тысяч рублей. В доход государства конфискованы 500 рублей, полученные парнем в качестве вознаграждения. Решение не вступило в законную силу.

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